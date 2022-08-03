UNAMI: Tüm Iraklı tarafların katılımıyla diyalog yoluna gidilmeli

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Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu (UNAMI), Iraklı taraflara ulusal diyalog yoluyla sorunların çözümü hususunda anlaşmaları çağrısında bulundu.

UNAMI’den yapılan açıklamada, Iraklıların iktidar kavgalarının sürmesine ihtiyaçlarının olmadığı kaydedilerek, Iraklıların ekonomik reform ve kamu hizmetlerinin sunulmasına ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Her şeyden önce tüm Iraklı tarafların diyaloğuna ihtiyaç duyulduğunun vurgulandığı açıklamada, yaşanan son olayların ülkede siyasi süreçle ilgili tehlikeli bir durumu ortaya çıkardığı kaydedildi.

Hiçbir parti ve grubun krizin kendisini etkilemeyeceğini iddia edemeyeceğinin belirtildiği açıklamada, geniş katılımlı bir diyalogla çözüm yoluna gidilmemesi durumunda Irak devletinin, tarafların çıkar mücadelesinin etkisinde kalacağı ve bunun bedelini de halkın ödeyeceği ifade edildi.

Açıklamada, Irak’ın iç sorunlarıyla ilgili geniş bir listenin olduğu ve bunların çözümüne odaklanılması gerektiği bildirildi.