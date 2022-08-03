Son anket: AK Parti ve CHP arasındaki fark 1 puan

HABER MERKEZİ

Aksoy Araştırma, 30'uncu hafta araştırmasında seçmene 'bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy vereceğini' sordu.

Anket sonucuna göre Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) arasındaki fark 1 puandan aza düştü.

AK Parti'ye oy vereceklerini söyleyenlerin oranı yüzde 29,7 olarak kaydedildi. CHP'nin oy oranı ise yüzde 28,8 olarak ölçüldü.

Ankete göre İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 14,0.

Milletvekili seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi’ne (HDP) oy vereceklerini söyleyenlerin oranı yüzde 10.

Anket sonuçlarına göre Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) baraj sınırında. 'Bu pazar milletvekili seçimi olsa MHP'ye oy veririm' diyenlerin oranı yüzde 7,8.

DEVA Partisi'nin oy oranı yüzde 2,5.

Gelecek Partisi'nin oy oranı yüzde 1,3.

Ankete göre Saadet Partisi'nin oy oranı ise yüzde 0,9.

METROPOLL’E GÖRE MUHALEFET ADAYINI BEĞENMEYEN KİME OY VERECEK?

Öte yandan Metreopoll'ün kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar son anket rakamlarını, “Muhalefet partisi liderlerinin dikkate alması gereken bir veri” yorumuyla paylaştı.

Metropoll Araştırma'nın anketine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a rakip olarak çıkacak adayın beğenilmemesi durumunda muhalefet seçmeninin yüzde 35’i, bu adaya oy vermeyeceğini söyledi.

Seçmenin yüzde 58,1’i, muhalefetin adayı kim olursa olsun ona oy vereceğini söylerken, yüzde 18,1’lik kesim de bu durumda sandığa gitmeyeceğini söyledi.

Muhalefet adayını beğenmezse Erdoğan'a oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise 16,9 oldu.

Fikri veya cevabı olmadığını söyleyenlerin oranı da yüzde 6,9'da kaldı.

Muhalefet adayı kim olursa olsun oy veririm diyenlerin partilere göre dağılımı ise şu şekilde:

CHP: 84,4

HDP: 68,2

İYİ Parti: 66,5

DEVA: 59,3

Saadet Partisi: 22,6

Diğer partiler: 29,9