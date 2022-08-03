Ekonomi

Dolar bu yıl ilk kez 18 TL’nin üstünü gördü

Son haftalarda yükseliş trendinde olan dolar/TL kuru 18,04’ü gördü.
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HABER MERKEZİ

Son haftalarda yükseliş trendinde olan dolar/TL kuru 18 seviyesini aşarak 18,04’ü gördü.

Sonrasında bir miktar gerileyen kur 17,96 civarından işlem görüyor.

Merkez Bankası'nın art arda faiz düşürme kararları sonrası Türk Lirası yabancı para birimleri karşısında rekor düzeyde değer kaybetmiş ve dolar karşısında 18,3674 seviyesine kadar çıkmıştı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Kur Korumalı Mevduat (KKM) sistemini duyurmasının ardından ise dolar 12,4331 seviyelerine kadar gerilemişti.

Piyasaların son günlerdeki hareketliliğin ardından dolar/TL paritesi 2022’de ilk kez 18 TL sınırını aştı.

18,08 seviyelerine çıkan dolar son olarak 17,96 - 17,98 seviyelerinden işlem görmeye başladı. Dolar kuru 18 TL'nin hemen ardından dalgalı seyredişini sürdürüyor.

 

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