Blinken: Rusya taahhütlerini yerine getirmeli

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken tahıl taşıyan ilk geminin Ukrayna'nın Odessa limanından güvenli şekilde ayrılmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Blinken, "Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye'yi, milyonlarca ton tahılı dünyanın dört bir yanında gıda güvensizliği ile karşı karşıya kalanlara ulaştırma umudunu yükselten diplomasiye aracılık ettikleri için bir kez daha takdir ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bunun sadece bir ilk adım olduğunu söyleyen Blinken, anlaşmanın sürekli uygulanmasının, dünya çapında gıda güvenliğini sağlamak için çok önemli olduğunu belirtti.

Blinken ayrıca, "Rusya, Karadeniz limanlarından tarım ürünleri ihracatını kolaylaştırmak da dahil olmak üzere taahhütlerini yerine getirmelidir" ifadesini kullandı.