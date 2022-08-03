Kazimi’den Ezidi Kürtlere: Davanız için adalet kaçınılmaz

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Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, Ezidi Kürtlere hitaben, “Davanız için adalet ve adalet kaçınılmazdır” dedi.

Terör örgütü DAİŞ tarafından Ezidi Kürtlere uygulanan katliamın 8’inci yıldönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayınlayan Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, Ezidilere karşı işlenen menfur cinayeti andıklarını belirtti.

Kazimi, “Davanız için adalet ve adalet kaçınılmazdır” ifadelerini kullandı.

Irak Başbakanı, “Büyük Irak topraklarındaki köklü varlığınız bırakılamaz. Varlığınız tüm Iraklılar için kardeşlik ve sevginin atan kalbidir” dedi.

EZİDİ SOYKIRIMI

3 Ağustos 2014’te Ezidi Kürtlerin yaşadığı Şengal’e saldıran DAİŞ örgütü, binlerce masum Ezidi’yi katlederek toplu mezarlara gömmüş, binlercesini de kaçırmıştı.

Kaçırdıkları Ezidi erkeklerinin çoğunu infaz eden, kadın ve kız çocuklarını ise köle pazarına satan DAİŞ’in elinden kurtulan kişiler, yaşananları uluslararası kuruluşlara ve sivil toplum örgütlerine anlatarak seslerini dünyaya duyurdu.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti de Duhok merkezli Kaçırılan Ezidileri Kurtarma Ofisi’ni kurarak, DAİŞ’in kaçırdığı kişileri kurtarmak için çaba gösterdi ve bu sayede kaçırılan kişilerin yarısından fazlası ailelerine kavuştu.

Halen 3 bin dolayında Ezidi Kürt’ün akıbeti bilinmiyor.