Sadr parlamentonun feshedilip erken seçime gidilmesini istedi

BAĞDAT (K24)

Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, parlamentonun feshedilip, erken seçime gidilmesi çağrısında bulundu.

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, göstericilere ve Iraklı siyasilere hitaben açıklama yaptı.

Seçimlere katılma kararını henüz vermediğini kaydeden Sadr, ulusal çoğunluğu sağlamak istediklerini ancak bazı tarafların buna engel olduğunu belirtti.

Sadr, yaptığı televizyon konuşmasında, başkent Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'deki destekçilerine talepleri yerine gelene kadar oturma eylemlerine devam etmeleri çağrısı yaptı.

Iraklı lider, "Yolsuzlukları bitirmek istiyorsanız varlığımdan faydalanın. Ey Irak halkı; değişim istiyorsanız sizi bekliyor olacağım" dedi.

İktidar talebinin olmadığını ve sadece ıslah ve reform istediğini dile getiren Sadr, halkın sözünü söylediğini ve Koordinasyon Çerçevesi ile diyaloğun faydasının olmayacağını bildirdi.

Hiçbir kişi ve tarafa karşı olmadıklarını söyleyen Sadr, “Onlar bizi öldürmek istiyor, ses kayıtlarında da bu görülüyor. Biz ulusun ve halkın sevgisiyle onlara hidayet diliyoruz” dedi.

“Hiçbir şekilde kan dökülmesine rıza gösteremem. Ancak ıslah/reform kurban verilerek olur. Islah ve halkın kurtuluşu için şehit olmaya hazırım” diyen Sadr, reforma Sadr Hareketi’nden başladıklarını ifade etti.

Sadr, demokratik, barışçıl ve devrimci yollarla reform istediklerini belirtti.