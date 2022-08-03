Politika

Zebari’den Sadr’a destek

KDP Politbüro Üyesi Hoşyar Zebari, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’a destek açıklaması yaptı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Hoşyar Zebari Mukteda es-Sadr Irak

HABER MERKEZİ

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbüro Üyesi Hoşyar Zebari, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’a destek açıklaması yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan KDP Politbüro Üyesi Hoşyar Zebari, “Ekim 2021'deki ulusal parlamento çoğunluk hükümeti projesini durdurmaya yönelik tuzaklı "adli" davalar, mevcut siyasi, güvenlik ve sosyal krizin nedenidir” dedi.

Zebari, “Sayın Mukteda es-Sadr doğru söylüyor. Çözüm temellere dönmek, somut adalete, hukuka ve halkın kanaatine dönmektir” ifadelerini kullandı.

Sadr akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, iktidar talebinde bulunmadığını ve amacının reform olduğunu söyledi.

Iraklı lider, göstericilere, talepleri yerine gelene kadar eylemlerini sürdürmeleri çağrısında bulunurken, siyasi taraflara da parlamentonun feshedilmesi ve erken seçim çağrısı yaptı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv