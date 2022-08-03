Zebari’den Sadr’a destek

HABER MERKEZİ

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbüro Üyesi Hoşyar Zebari, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’a destek açıklaması yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan KDP Politbüro Üyesi Hoşyar Zebari, “Ekim 2021'deki ulusal parlamento çoğunluk hükümeti projesini durdurmaya yönelik tuzaklı "adli" davalar, mevcut siyasi, güvenlik ve sosyal krizin nedenidir” dedi.

Zebari, “Sayın Mukteda es-Sadr doğru söylüyor. Çözüm temellere dönmek, somut adalete, hukuka ve halkın kanaatine dönmektir” ifadelerini kullandı.

Sadr akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, iktidar talebinde bulunmadığını ve amacının reform olduğunu söyledi.

Iraklı lider, göstericilere, talepleri yerine gelene kadar eylemlerini sürdürmeleri çağrısında bulunurken, siyasi taraflara da parlamentonun feshedilmesi ve erken seçim çağrısı yaptı.