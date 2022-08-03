Spor

Dalkurd 90+3'te güldü

Dalkurd, maçın 90+3’üncü dakikasında bulduğu golle Norrby takımını yenmeyi başardı.
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dünya Norrby Dalkurd Superettan

HABER MERKEZİ

İsveç İkinci Ligi’nde (Superettan) mücadele eden Kürt takımı Dalkurd, ligin 17’nci haftasında Norrby’yi konuk etti.

Maçın ilk yarısı golsüz tamamlanırken, Dalkurd, ikinci yarıya hızlı başladı.

Dalkurd Stefan Wolf’un 62’nci dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

Norrby’de Perparim Beqaj 76’ncı dakikada attığı golle durumu 1-1 yaptı. 

90+3’üncü dakikada Pashang Abdulla’nın attığı golle Dalkurd ikinci golü buldu ve maç 2-1 sona erdi.

Bu sonuçla Dalkurd puanını 18’e çıkardı.

Aynı puana sahip olan Norrby ise averaj farkı ile bir sıra Dalkurd önünde yer alıyor.

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