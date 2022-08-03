Politika

Rusya: Karabağ'da ateşkes ihlal edildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ ihtilafı bölgesinde ateşkes rejiminin ihlal edildiğini duyurdu.
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FOTO: Arşiv
FOTO: Arşiv
dünya Rusya Dağlık Karabağ ateşkes

HABER MERKEZİ

Rusya Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ ihtilafı bölgesinde ateşkes rejiminin ihlal edildiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dağlık Karabağ ihtilafı bölgesinde gerilimin arttığı, Sarıbaba tepesi alanında ateşkes rejiminin Azerbaycan ordusu tarafından ihlal edildiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, “Rus barışı koruma birliği komutanlığı, Azerbaycan ve Ermenistan taraflarının temsilcileriyle birlikte durumu istikrara kavuşturmak için önlemler alıyor” ifadeleri kullanıldı.

 

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