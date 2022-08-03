Rusya: Karabağ'da ateşkes ihlal edildi
HABER MERKEZİ
Rusya Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ ihtilafı bölgesinde ateşkes rejiminin ihlal edildiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dağlık Karabağ ihtilafı bölgesinde gerilimin arttığı, Sarıbaba tepesi alanında ateşkes rejiminin Azerbaycan ordusu tarafından ihlal edildiğinin tespit edildiği kaydedildi.
Açıklamada, “Rus barışı koruma birliği komutanlığı, Azerbaycan ve Ermenistan taraflarının temsilcileriyle birlikte durumu istikrara kavuşturmak için önlemler alıyor” ifadeleri kullanıldı.