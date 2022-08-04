‘Ukrayna’daki nükleer santral tamamen kontrolden çıktı’

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Associated Press'e (AP) konuşan IAEA Başkanı Grossi, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Zaporijya'da yer alan Avrupa'nın en büyük nükleer santralinin inceleme ve onarıma ihtiyacının olduğunu belirtti.

Rafael Grossi, santrale atıfla, "Hiçbir nükleer santralde görülmemesi gereken şeylerin kataloğuna sahipsiniz" ifadesini kullandı.

IAEA Başkanı, tesisteki personelle iletişimin düzensiz olduğunu ve ekipman/yedek parça tedarikinin bozulduğunu dile getirdi.

Rusya'nın santrali ele geçirdiği süreçte bölgedeki binaların bombalanması uluslararası çapta endişeyle karşılanmıştı.

Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki çalışmalar halihazırda Rus idaresindeki Ukraynalı personel tarafından yapılıyor.