Yaşam

Şırnak’ta çekirge istilası

Şırnak Beytüşşebap’ta sıcak havaların etkisiyle çekirge istilası başladı.
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kürdistan Şırnak çekirge istilası Beytüşşebap

HABER MERKEZİ

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde aşırı sıcaklar nedeniyle akşam vakti sokak lambalarına toplanan binlerce çekirge vatandaşların evlerinden çıkamamasına sebep oldu.

Işıklarını açamayan vatandaşlar çekirgelerden dolayı dışarı çıkamadı. İlçeye bağlı Başaran ve Ayvalık köylerinde çekirgeler akşam vakti sokak lambalarına toplandı.

Evlerine adeta hapsolan köylüler gece karanlığında kalmak zorunda kaldı. Her yıl ağustos ayı başlangıcı çekirge istilasına maruz kalan vatandaşlar evlerin ışıklarını kapatmak zorunda kalıyor.

Bir hafta süren istila havalar soğuyunca bitiyor. (Kaynak: İHA)

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