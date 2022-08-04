ABD Senatosu’ndan İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine onay

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Senato’da yapılan oylamada tasarı 1’e karşı 95 oyla kabul edildi.

Böylelikle şimdiye kadar 30 NATO üyesi ülkeden 23'ü iki ülkenin ittifaka katılımına onay vermiş oldu.

İsveç ve Finlandiya’nın üyeliği için NATO’nun 30 üyesinin onay gerekiyor.

BIDEN: KATILIM PROTOKOLLERİNİ İMZALAMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM

ABD Başkanı Joe Biden ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Katılım protokollerini imzalamayı ve son derece yetenekli ordulara sahip iki güçlü demokrasi olan İsveç ve Finlandiya'yı tarihin en büyük savunma ittifakına davet etmeyi dört gözle bekliyorum” dedi.

Biden, “Bu tarihi oylama Amerika’nın NATO konusunda partiler üstü kararlılığı ve ittifakımızın bugünün ve geleceğin zorluklarını karşılamaya hazır olmasının sağlanması konusunda önemli bir sinyal göndermektedir” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bir süre önce Ukrayna’nın başkenti Kiev’i ziyaret eden Senato’daki Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell, iki ülkenin ordularının Amerikan güçleriyle birlikte çalışma deneyimine sahip olduğunu belirterek, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üye olmasını ABD’nin ulusal güvenliği için "başarılı olmasına kesin gözüyle bakılan bir hamle" olarak niteledi.

McConnell, iki ülkenin NATO’yu daha güçlü ABD’yi de daha güvenli hale getireceğini kaydetti.