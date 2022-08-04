DAİŞ ve Taliban arasında şiddetli çatışma

HABER MERKEZİ

Kart-e Sahi bölgesinde dün öğleden sonra başlayan çatışmalar akşam saatlerine kadar devam etti.

Olayla ilgili kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, burada bulunan bir DAİŞ hücresine operasyon düzenlendiğini, 4 DAİŞ teröristinin öldürüldüğünü, birinin de yakalandığını aktardı.

Söz konusu hücre evinde DAİŞ mensuplarının, bu bölgede yoğun olarak yaşayan ve muharrem ayı anmaları nedeniyle toplanan Şiilere saldırmaya yönelik plan yaptıklarını belirten Mücahid, operasyon neticesinde çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini kaydetti.

Mücahid, Taliban mensuplarına yönelik ölü ve yaralı bilgisi paylaşmadı.

DAİŞ'İN SALDIRILARI ARTIŞ GÖSTERİYOR

Afganistan'da Ağustos 2021'de yönetime gelen Taliban, ülkede güvenliği tamamen sağladığını iddia etse de son bir yılda DAİŞ/H'nin ülke genelinde ölümcül saldırıları artış gösterdi.

Taliban sonrası ülke genelinde 100'den fazla bombalı ve silahlı saldırı düzenlendi. Bu saldırıların çoğunu terör örgütü DAİŞ üstlenirken, yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

Özellikle Kandahar, Kabil, Kunduz, Mezar-ı Şerif ve çeşitli vilayetlerde Şii camilerinde cuma namazları sırasında DAİŞ'in düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.