Amiri’den Sadr’ın erken seçim talebine destek

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Irak’ta Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amiri, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’ın erken seçim talebine destek verdi.

Koordinasyon Çerçevesi içerisinde 2’nci güçlü isim olarak bilinen Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amiri, yaptığı açıklamada, Sadr’ın erkem seçim çağrısını destekleyerek, bu sorunun geniş bir diyaloğu gerektirdiğini belirtti.

Amiri, “Halkın siyasi sürece güvenini sağlayacak olan temiz ve özgür seçimlerle ilgili uygun ortamı sağlamak, zaman, mekanizma ve ihtiyaçları belirlemek için geniş kapsamlı ulusal diyalog gerekiyor” dedi.

Sadr dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, iktidar talebinde bulunmadığını ve amacının reform olduğunu söyledi.

Iraklı lider, göstericilere, talepleri yerine gelene kadar eylemlerini sürdürmeleri çağrısında bulunurken, siyasi taraflara da parlamentonun feshedilmesi ve erken seçim çağrısı yaptı.