Politika

SOHR: Rojava’da bir askeri yetkili SİHA saldırısında hayatını kaybetti

Türkiye’nin Rojava’da düzenlediği SİHA saldırısında Til Temir Askeri Meclisi’nin bir üyesinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Til Temir SİHA saldırısı Rojava

HABER MERKEZİ

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) bağlı Haseke’deki Til Temir Askeri Meclisi’nin bir üyesinin, Asuri köyü Til Cuma’ya Türkiye tarafından silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) düzenlenen saldırıda yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yaşamını yitiren yetkilinin adı açıklanmadı.

Açıklamada ayrıca, Türkiye’nin Til Temir’e bağlı Tewile köyüne de top saldırıları düzenlediği kaydedildi. Saldırıların sonuçlarına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

Son dönemde Türkiye’nin Rojava ve Suriye’de DSG’ye yönelik saldırıları artmış durumda.

Türkiye, Rojava’ya yönelik askeri operasyonu hala gündeminde tutarken, DSG’lilere yönelik SİHA saldırıları düzenliyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv