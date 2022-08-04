SOHR: Rojava’da bir askeri yetkili SİHA saldırısında hayatını kaybetti

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Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) bağlı Haseke’deki Til Temir Askeri Meclisi’nin bir üyesinin, Asuri köyü Til Cuma’ya Türkiye tarafından silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) düzenlenen saldırıda yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yaşamını yitiren yetkilinin adı açıklanmadı.

Açıklamada ayrıca, Türkiye’nin Til Temir’e bağlı Tewile köyüne de top saldırıları düzenlediği kaydedildi. Saldırıların sonuçlarına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

Son dönemde Türkiye’nin Rojava ve Suriye’de DSG’ye yönelik saldırıları artmış durumda.

Türkiye, Rojava’ya yönelik askeri operasyonu hala gündeminde tutarken, DSG’lilere yönelik SİHA saldırıları düzenliyor.