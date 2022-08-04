Politika

Tayvan: Çin birden fazla balistik füze ateşledi

Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'in ada çevresinde gerçekleştirdiği askeri tatbikat sırasında birden fazla balistik füze ateşlediğini bildirdi.
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
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HABER MERKEZİ

AFP'nin aktardığı son dakika haberine göre, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin ardından Tayvan çevresinde askeri tatbikatlara başlayan Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun birden fazla balistik füze fırlattığı belirtildi.

Çin devlet televizyon kanalı CCTV, yerel saatle 12.00'de verdiği haberle ordunun 12.00'den itibaren gece yarısına kadar gerçek mermi kullanarak askeri tatbikat yapacağını duyurdu.

Haberde uçak ve gemilerin, Çin'in belirlediği bölgelerden geçmemesi için uyarı yapıldı.

Çin, Tayvan'ı hilal şeklinde çevreleyecek 6 noktadaki tatbikatı ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Pekin'in tehdit ve itirazlarına rağmen bu hafta Tayvan'ı ziyaret etmesinin ardından duyurmuştu. 

 

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