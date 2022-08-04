Yunan yazar: Bağımsız Kürdistan için kıyasıya mücadele eden Kürtler var

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Gazete Duvar’ın Yunan medyasından aktardığı habere göre, Türkiye ve Kıbrıs açıklarında çalışmalara başlayacak olan yeni sondaj gemisi ‘Abdülhamid Han’a cevap Yunanistan ve İsrail’den geldi.

Buna göre İsrail, Girit açıklarında bir askeri tatbikat gerçekleştirecek. Tatbikat ‘Abdülhamid Han’ gemisinin ilk görevinin başlayacağı tarihlere denk geldi.

Yunanistan medyasına göre İsrail, 9 Ağustos'ta Türk sondaj gemisinin çalışmalarına başlamasına paralel olarak Girit'in güneyindeki iki bölgeyi deniz tatbikatları için kapattı.

Yunanistan basını yeni gelişmeyle ilgili olarak “Bölgelerin 26 Temmuz- 5 Ağustos tarihleri arasında kapatılması, İsrail'in yasadışı Türk-Libya mutabakatına doğrudan bir meydan okuması olarak Heraklion’daki Yunan NAVTEX istasyonu aracılığıyla yapıldı” ifadelerini kullandı.

İsrail Donanmasına ait iki tatbikat alanı, Türkiye'nin Münhasır Ekonomik Bölge olarak tanımladığı deniz sahası içerisinde yer alıyor.

“NAVTEX SAVAŞLARI YENİDEN BAŞLADI”

Yunanistan basını ayrıca, Ankara’nın, daha önce Yunan Silahlı Kuvvetleri’ne ayrılmış olan bir deniz alanını hava tatbikatları için tahsis ettiğini belirtti.

Yunanistan Silahlı Kuvvetleri 3-5 Ağustos tarihleri arasında Rodos, Karpathos ve Kastelorizo arasında bir tatbikat gerçekleştiriyor. Tatbikat, Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetlerinin ortak bir tatbikatı olup, gemiler ve uçaklar arasında hedef angajmanı ve görüntü alışverişi senaryoları içeriyor.

Türkiye ise Antalya istasyonunun yayımladığı bir NAVTEX duyurusuyla 3 Ağustos'ta aynı noktada bir hava tatbikatı icra edecek.

Türkiye ayrıca 5 ve 6 Ağustos tarihlerinde ayrı bir NAVTEX (ANTALYA 0747/22) ile Rodos ve Kastelorizo arasındaki deniz alanını canlı atış tatbikatı için kapattı.

UZMANLAR TEDİRGİN

Doğu Akdeniz’deki yeni gelişmeler Yunanistanlı uzmanlarla köşe yazarlarını tedirgin etti.

Ana muhalefet partisine yakın duran Avgi gazetesinin yazarlarından Yiannis Shizas, Doğu Akdeniz’de Yunanistan’ı zorlu bir sürecin beklediğini dile getirdi.

Yazar, “Bu temmuz ve kim bilir daha kaçıncı kez Türk-Yunan ilişkilerine ve kayıp Kıbrıs’a odaklanacağız. Ege adalarının askerden arındırılması, Batı Trakya'nın özerkliği, iki bölgeli iki toplumlu bir federasyon kurulması yoluyla Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ortadan kaldırılması, Türkiye'nin Akdeniz'deki hidrokarbonlara el koyması tehditleriyle karşılaşacağız” uyarısında bulundu.

Yunanistan İsrail ile olan işbirliğine mesafeli yaklaşan Shizas, şu hususları dile getirdi:

“Panzehir olarak önerilen ittifaklar istikrarsız. Sınırlarını özenle ulaşılamaz hale getiren Avrupa Birliği ile 'ittifak', Ege'de askeri bir olaya karışma riskine girmeyecek olan İsrail ile 'dostane ilişki', Mısır, Bulgaristan ve diğer Balkan ülkeleriyle olan ilişkilerden Yunanistan’ın bekleyeceği fazla bir şey yok. Öte yandan, Rusya ve bağımsız bir Kürdistan için kıyasıya mücadele eden Kürtler var. Hükümet politikasını değiştirdiği için birincisinden umutlu olmamız mümkün değil; aynı şey Kürtler için de geçerli.”

Yazarın makalesine buradan ulaşabilirsiniz.