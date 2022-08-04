Mirani: Irak Parlamentosu’nun feshedilmesi kolay değil

ERBİL (K24)

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbüro Sekreteri Fazıl Mirani, Irak’ta yaşanan gelişmelere değinerek, Irak Parlamentosu’nun feshedilmesinin kolay olmadığını söyledi.

Erbil’de düzenlenen bir programda konuşan KDP Politbüro Sekreteri Fazıl Mirani, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’ın parlamentonun feshedilmesi ve erken seçimlere gidilmesiyle ilgili partisinin net tutumunu dile getirmedi.

Mirani, “Iraklı tarafların tümünün gözü Başkan Barzani’de” dedi.

KDP’li yetkili, Irak Parlamentosu’nun feshedilmesinin kolay olmadığını vurguladı.

SADR’IN AÇIKLAMASINA TEPKİLER

Sadr dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, iktidar talebinde bulunmadığını ve amacının reform olduğunu söyledi.

Iraklı lider, göstericilere, talepleri yerine gelene kadar eylemlerini sürdürmeleri çağrısında bulunurken, siyasi taraflara da parlamentonun feshedilmesi ve erken seçim çağrısı yaptı.

Sadr’ın açıklamasının ardından Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri el-Maliki, sorunların çözümü ve anayasaya dönmek için ciddi diyalog çağrısında bulunmuştu.

Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amiri ise geniş katılımlı ulusal diyalog çağrısında bulunarak, erken seçime gidilmesine destek verdi.

Öte yandan, Sünni Siyade (Egemenlik) Koalisyonu lideri Hamis Hancer, Sadr’ın açıklamasına destek vererek, erken seçime gidilmesini savundu.

Eski Başbakanlardan Vataniyye Bloğu lideri İyad Allavi, Irak’ın içerisinde bulunduğu krizden kurtulmasının tek yolunun erken seçim olduğunu kaydederek, Seçim Yasası’nın uygulanmaması durumunda erken seçimin ardından da siyasi krizin devam edeceğini ifade etti.

Koordinasyon Çerçevesi bileşenlerinden Nasır Koalisyonu lideri Haydar Abadi, Sadr’ın açıklamasına destek verdi.