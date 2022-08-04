Kılıçdaroğlu Roboski’de: Olay aydınlatılmalı

ŞIRNAK (K24)

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından atılan bomba sonucu yaşamını yitiren Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Roboski (Ortasu) köyünden 34 kişinin yakınlarını ziyaret etti.

Kemal Kılıçdaroğlu’na; eşi Selvi Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Uludere Alt Komisyonu’nun 15 ay süren çalışmalarında görev yapan CHP Ankara Milletvekili Levent Gök de eşlik etti.

Kılıçdaroğlu, Roboski’de yaşamını yitirenlerin ailelerinin ziyaretinin ardından açıklama yaptı.

"28 Aralık 2011 tarihinde burada çok acı bir olay yaşanmıştı. 34 evladımızı kaybettik. Bunların 18'i 18 yaşından küçüktü” diyen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Acı hala dinmiş değil. Eğer ülkeye adalet gelecekse bu acının dinmesi, olayın aydınlatılması lazım. Bu olayı aydınlatacağıma dair söz vermek için buraya geldim. Olay aydınlatıldıktan sonra ancak helalleşme olabilir. Ölenler geri gelmeyecek ben bunun farkındayım ama bir şekliyle annelerin acılarının dindirilmesi lazım. Anneler evlat acısıyla hala yaşıyorlar ve adalet istiyorlar bizden. Adaleti sağlamak bizim görevimizdir. Adaleti sağlarsanız toplumda huzuru, kucaklaşmayı, barışı sağlamış olursunuz. Aksi halde annelerin yüreğinde ateş sönmedi, sönmeyecek."

'HELALLEŞME' AÇIKLAMASI

CHP lideri daha önce yaptığı açıklamalarda, “Roboski ile helalleşeceğiz, Sivas, Kahramanmaraş mağdurları ile helalleşeceğiz. Diyarbakır hapishanesi mahkumları ile helalleşeceğiz. Mahkemelerde süründürülen askerlerimiz ve aileleri ile helalleşeceğiz. Ahmet Kaya ile helalleşeceğiz” demişti.

Kılıçdaroğlu, katliamın 10’uncu yıldönümünde Roboskili ailelerle telefonda görüşmüş ve "İnşallah bütün yaşadıkları sorunları bir şekilde çözeceğim. Evlat acısını biliyorum, evlatların geri gelmesi de mümkün değil ama onlarla helalleşmemiz lazım" demişti.

ROBOSKİ KATLİAMI

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Ortasu Köyü'nde köyünde 28 Aralık 2011 tarihinde, saat 21.39 ile 22.24 arasında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından sınırdan geçen köylülere 4 bomba atıldı.

Atılan 4 bomba sonucu çoğu çocuk 34 kişi yaşamını yitirdi.

Katliamın üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen sorumlular ve failler hakkında açılan bütün soruşturmalar kapatıldı.

Katliamın ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Hakları İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Uludere Alt Komisyonu, Mart 2013'te 84 sayfalık bir rapor sundu. Operasyon esnasında “kimlik tespiti yapmanın imkansız olduğu” belirtilen raporda “olayın kasten yapıldığına dair bir delilin bulunamadığı” sonucuna varıldı.

Diğer yandan kamuoyunda “Roboski Katliamı Davası” olarak bilinen hukuki süreçte, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı 11 Haziran 2013’te “taksirle ölüme sebebiyet vermekten dolayı” dosya hakkında “görevsizlik” kararı verdi.