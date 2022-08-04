İDDİA: İran, Devrim Muhafızları’nın terör listesinden çıkarılması talebinden vazgeçti

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İran ile nükleer anlaşmanın tarafları arasında müzakerelere yeniden başlanırken Tahran'ın nihai anlaşmaya varmak için öne sürdüğü "Devrim Muhafızları Ordusu'nun ABD'nin terör örgütleri listesinden çıkarılması ısrarından vazgeçtiği" iddia edildi.

Amerikan The Wall Street Journal gazetesinin, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki nükleer görüşmelerle ilgili bilgi sahibi Batılı bir diplomata dayandırdığı habere göre, İran, anlaşma dışında öne sürdüğü taleplerinden birinden vazgeçti.

Haberde ismi açıklanmayan diplomat, "İran, Devrim Muhafızları Ordusu'nun ABD'nin terör listesinden kaldırılmasıyla ilgili talebini şimdilik bir kenara koymayı kabul etti ancak yine de Washington'un anlaşmayı bir daha terk etmeyeceği veya Tahran'a yaptırımları yeniden uygulamayacağına dair daha güçlü garantiler istiyor" dedi.

Konuya ilişkin İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan İran'ın Viyana'daki müzakere heyetinden bir diplomat ise iddiayı yalanladı.

Haberde ismi açıklanmayan İranlı diplomat, "İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun terör listesinden çıkarılmasına dair taleplerinden vazgeçmedi" ifadelerini kullandı.

İranlı diplomat, ülkesinin müzakerelerde iyi niyetini ortaya koyduğunu ve nihai anlaşmaya varmak için ciddi iradeye sahip olduklarını belirtti.

İRAN İLE NÜKLEER MÜZAKERELER

İran ile 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı nükleer görüşmeler, Nisan 2021'den bu yana aralıklarla Viyana'da yapılıyor.

Viyana'da Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere ve İran'dan üst düzey temsilcilerin katılımıyla yapılan müzakerelere eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilen Washington, AB aracılığıyla dolaylı katılım sağlıyor.

Washington, Tahran'ın anlaşmadaki taahhütlerine geri dönmesini isterken, İran nükleer anlaşmadan ayrılan taraf olarak öncelikle ABD'nin anlaşmaya dönerek tüm yaptırımları kaldırmasını ve anlaşmadan tekrar ayrılmayacağına dair güvence vermesini talep ediyor.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell'in 25 Haziran'daki Tahran ziyaretinde, ABD ile İran arasında AB aracılığıyla yapılan dolaylı görüşmelerin Doha'da sürdürülmesine karar verilmişti. 29 Haziran'da yapılan görüşmelerde de ilerleme sağlanamadığı açıklanmıştı.

Borrell, 20 Temmuz'da İran ile ABD arasındaki anlaşmazlığı çözmek için taraflara yeni bir taslak metin sunduğunu duyurmuştu. Tahran ve Washington yönetimleri de AB'nin sunduğu yeni çözüm önerilerini olumlu karşıladıklarını açıklamıştı.

Taraflar, müzakerelere yeniden başlamak için bugün yeniden Viyana'da toplanmıştı.

DEVRİM MUHAFIZLARINA YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASI KONUSU

İran'ın, Devrim Muhafızları Ordusu'nun ABD'nin "yabancı terör örgütleri" listesinden çıkarılmasına dair talebi, Washington yönetimi tarafından nükleer görüşmelerin ilerlemesine engel olarak görülüyor.

Washington yönetimi, Nisan 2019'da eski ABD Başkanı Trump döneminde İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu yabancı terör örgütleri listesine almıştı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, 27 Mart'ta devlet televizyonuna verdiği mülakatta, "ulusal kahramanlar" olarak nitelediği Devrim Muhafızları Ordusuna yönelik yaptırımların kaldırılmasının ülkesinin "kırmızı çizgisi" olduğunu belirtmişti.

Konuyla ilgili 13 Temmuz'da İsrail televizyonuna konuşan ABD Başkanı Joe Biden ise İran ile nükleer anlaşmanın ortadan kalkmasına neden olsa dahi Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör listesinden çıkarmayacaklarını açıklamıştı.