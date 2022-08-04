Başkan Barzani, Bafil Talabani’yle görüştü

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani’nin Pirmam’daki ofisinde Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Genel Başkanı Bafil Talabani’yle yaptığı görüşmeye Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani ile Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin de katılldı.

Irak’taki siyasi durum ve değişimlerin ele alındığı görüşmede, Kürt siyasi tarafların birliğinin sağlanması için fikir alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede taraflar, Irak ve Kürdistan Bölgesi'nin karşı karşıya olduğu zorluklara karşı Kürt siyasi taraflarının tek bir duruş sergilemesi için çalışma ve bunun için görüşmeleri sürdürme kararı aldı.

Görüşme, Irak’ta siyasi sürecin hassas olduğu bir dönemde gerçekleşti.

Irak’ta genel seçimler Ekim 2021’de yapılmasına rağmen taraflar henüz yeni hükümetin kurulması ve cumhurbaşkanı seçimi konusunda uzlaşama sağlayamadı.