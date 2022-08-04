Politika

Rusya’dan Donetsk’e saldırı: 8 ölü, 4 yaralı

Rus ordusunun, Ukrayna’nın doğusunda yer alan Donetsk bölgesine düzenlediği saldırı sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği, 3’ü çocuk 4 kişinin ise yaralandığı açıklandı.
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dünya Rusya Ukrayna Donetsk saldırı

HABER MERKEZİ

Rus ordusu Ukrayna’nın doğusunda yer alan Donetsk bölgesine yönelik saldırılarına devam ediyor.

Donetsk Valisi Pavlo Kyrylenko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Rusların bugün yerel saatle 11.00 sıralarında gerçekleştirdiği Donetsk bölgesinde yer alan Toretsk kasabasına yönelik saldırısında 8 kişi hayatını kaybettiği, 4 kişi yaralandı. Yaralanan 4 kişiden 3’ü çocuk. İlk belirlemelere göre topçu ateşi ile bir otobüs durağına saldırdılar” dedi.

Vali Kyrylenko ayrıca Rus ordusunun kiliseye de zarar verdiğini, 1 rahibin yaralandığını ve çevredeki evlerin de saldırı nedeniyle hasar gördüğünü belirtti.

Vali Kyrylenko açıklamasında bölge halkına tahliye çağrısında bulunarak, “Rus ordusu her gün sivilleri vuruyor, her gün insanlarımız ölüyor ve yaralanıyor. Hala Donetsk’te kalanlara sesleniyorum, kendinizi ölümcül tehlikeye atıyorsunuz. Kendinizi bir Rus hedefi haline getirmeyin” ifadelerini kullandı.

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