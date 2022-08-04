Sadr: Irak Şiilerin başkentidir

ERBİL (K24)

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Şiiler arasındaki ilişkilerle ilgili bir mesaj yayımladı.

Şiiler arasındaki birliğin dayanması gereken ilkelere işaret Mukteda es-Sadr “Şiiler arasındaki birlik; açık ilkelere, şeriata, vatan sevgisine, ciddi reforma, yolsuzluğun ortadan kaldırılmasına ve yolsuzluk yapanların hesap verebilirliğine göre olmalıdır” dedi.

“Irak, Şiilerin geri dönüşünün ilk başkentidir” diyen Sadr, “Bu da başkalarının Irak'a dönmesi gerektiği anlamına gelir, Irak başkalarının ilavesi haline gelmemelidir” ifadelerini kullandı.

Sadr, Haşdi Şaabi'yi övdü ve Sadr ailesine daha yakın olduğunu ifade etti.

Sadr, dün yaptığı açıklamada parlamentonun feshedilip, erken seçime gidilmesi çağrısında bulunmuştu.

Seçimlere katılma kararını henüz vermediğini kaydeden Sadr, ulusal çoğunluğu sağlamak istediklerini ancak bazı tarafların buna engel olduğunu belirtmişti.

Sadr, yaptığı televizyon konuşmasında, başkent Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'deki destekçilerine talepleri yerine gelene kadar oturma eylemlerine devam etmeleri çağrısı yapmışt.

Iraklı lider, "Yolsuzlukları bitirmek istiyorsanız varlığımdan faydalanın. Ey Irak halkı; değişim istiyorsanız sizi bekliyor olacağım" ifadelerini kullanmıştı.

İktidar talebinin olmadığını ve sadece ıslah ve reform istediğini dile getiren Sadr, halkın sözünü söylediğini ve Koordinasyon Çerçevesi ile diyaloğun faydasının olmayacağını bildirmişti.