Sağlık

Maymun çiçeği virüsü: ABD genelinde ‘acil durum’ ilan edildi

6 kıtaya yayılan maymun çiçeği virüsünde vaka sayısı 24 bini aşarken, ABD genelinde Kamu Sağlığı Acil Durumu ilan edildi.
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ABD ABD maymun çiçeği virüsü acil durum

HABER MERKEZİ

ABD’de şu ana kadar 6 bin 616 maymun çiçeği vakası görüldü.

California, Illinois ve New York eyaletlerinde artan vakalar üzerine acil durum ilan edilmişti.

Joe Biden yönetimi, ülke genelinde Kamu Sağlığı Acil Durumu ilan etti.

DÜNYADA 26 BİN MAYMUN ÇİÇEĞİ VAKASI BULUNUYOR

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) göre, bu yıl dünya çapında en az 26 bin 200 maymun çiçeği vakası tespit edildi. ABD'de maymun çiçeği tespit edilen vakaların ortalama yaşın 35 olduğu ifade edilerek, şu ana kadar ABD'de 5 çocukta virüsün tespit edildiği aktarıldı.

AVUSTRALYA AŞI ALDI

Avustralya’da 53 maymun çiçeği vakası tespit edildi.

Maymun çiçeği vakalarının artmasının ardından 450 bin doz aşı satın alındı.

Aşıların ilk 22 bin dozunun birkaç gün içinde ülkeye ulaşacağı, diğer dozların yıl içinde ve 2023’te geleceği bilgisi paylaşıldı.

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