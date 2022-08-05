Biden'dan Kongre'ye ‘enflasyonu düşürme tasarısı’ için çağrı

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Son 41 yılın en yüksek enflasyonu ile mücadele eden ABD’de bu yasayla bütçe açığının 300 milyar dolar azaltılması hedefleniyor.

Biden, ülkenin önde gelen şirketlerinin yöneticileriyle çevrimiçi toplantıda buluştu, enflasyonu düşürmeye yönelik 430 milyar dolarlık yasa tasarısına ilişkin bilgi verdi.

Kongre'ye de "Enflasyonu Düşürme Yasası" olarak bilinen tasarıyı geçirme çağrısında bulundu.

Tasarıda başta ilaç olmak üzere sağlık harcamalarına yönelik atılacak adımlar yer alıyor.

Enerji faturalarının düşürülmesi için 369 milyar liralık yatırım

Tasarıdaki diğer önemli başlık da enerji olacak. Biden, ailelerin enerji faturalarının yılda ortalama 500 dolar düşürülmesi için de 369 milyar dolarlık yatırım yapılacağını söyledi.

YASA İLE BÜTÇE AÇIĞININ 300 MİLYAR DOLAR AZALTILMASI HEDEFLENİYOR

Biden yönetimi atılacak adımlarla bütçe açığında 300 milyar dolarlık düşüş hedefliyor.

Çağrı üzerine Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, yasa tasarısını görüşmek üzere Senato'nun cumartesi günü toplanacağını açıkladı.