Beyaz Saray: Çin-Tayvan gerilimi nedeniyle balistik füze denemesini erteledik

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sözcüsü John Kirby, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü Kirby, “Çin Tayvan civarında durumu istikrarsızlaştıran askeri tatbikatlar yaparken Amerika ise yanlış hesap ya da yanlış algılamadan kaynaklanabilecek riskleri azaltarak sorumlu bir nükleer gücün davranışını sergiliyor” dedi.

Kirby, “Gerilimin tırmandırılmasının bizim, Tayvan’ın ya da bölgenin çıkarına olmadığını düşünüyoruz. Bu nedenle bu hafta yapılması planlanan Minuteman III denemesi yakın gelecekte başka bir tarihe ertelendi” diye konuştu.

John Kirby, denemenin yakın gelecekte başka bir tarihte yapılacağını söyledi ancak tarih vermedi.

ABD Hava Kuvvetleri kıtalararası füze denemesini bu hafta yapmayı planlamıştı.

Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan ziyaretinin ardından Tayvan Boğazı’nda çok sayıda uçağını konuşlandırdı ve füze denemesi gerçekleştirdi.

Boeing üretimi olan nükleer kapasiteli Minuteman III ABD ordusunun stratejik cephanesi için önem taşıyor. Füzenin 6 bin mil yani 9 bin 660 km menzili bulunuyor ve saatte yaklaşık 24 bin kilometrede gidebiliyor.

Yaklaşık 440 kıtalararası balistik füze Wyoming, Montana ve Kuzey Dakota’da bulunan hava kuvvetleri üslerinde bulunuyor.