Politika

Pakistan: ABD’nin Zevahiri saldırısında hava sahamızı kullandığına dair kanıt yok

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Asım İftikhar Ahmed, El-Kaide lideri Eymen Zevahiri'nin İHA saldırısı ile öldürülmesinde ABD'nin ülkesinin hava sahasını kullandığına dair kanıt bulunmadığını söyledi.
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Eymen Zevahiri
Eymen Zevahiri
dünya Pakistan ABD Eymen Zevahiri saldırı hava sahası

HABER MERKEZİ

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Asım İftikhar Ahmed, başkent İslamabad’da düzenlediği basın toplantısında, El-Kaide lideri Eymen Zevahiri'nin Afganistan'da düzenlenen hava saldırısı ile öldürülmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sözcü, Pakistan hava sahası kullanılarak ABD’nin bu eylemi gerçekleştirdiğine dair hiçbir kanıt olmadığını ifade etti.

Dışişleri Bakanlığından 2 Ağustos’ta yapılan açıklamada, El-Kaide lideri Eymen Zevahiri'nin öldürülmesiyle ilgili olarak, İslamabad'ın terörle mücadelede uluslararası hukuk ve ilgili Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının yanında durduğu vurgulanmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden, 2 Ağustos’ta Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, Zevahiri'nin Afganistan'da düzenlenen hava saldırısı ile öldürüldüğünü doğrulayarak "Zevahiri gitti ve bir daha asla, Afganistan'ın teröristlerin güvenli bir sığınağı olmasına neden olmayacak ve biz bundan emin olacağız. Bu terörist lider artık yok" açıklaması yapmıştı.

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