Zelenskiy'den Af Örgütü'ne sert tepki

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Uluslararası Af Örgütü'nün Ukrayna ordusuna yönelttiği, Rusya ile savaşta uluslararası hukukun ihlal edildiğine dair suçlamalara Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den sert tepki geldi.

Ukrayna lideri günlük video mesajında, Af Örgütünün, "Yaptığı açıklamalarla sorumluluğu saldırgandan (Rusya) kurbanın sırtına yüklediğini" dile getirdi.

Af Örgütü, Ukrayna ordusunun uyguladığı, askerlerle sivillerin aynı binalarda konuşlanması uygulamasının halkı büyük tehlikeye attığı suçlamasını yöneltmişti. Ukrayna lideri Zelenskiy bu suçlamaya cevaben, "Her kim böyle bağlantılar kuruyorsa, yaptığının teröristlere yardım olduğunu itiraf etmesi gerekir" ifadesini kullandı.

Zelenskiy ayrıca, Af Örgütü'nün Ukrayna'ya yönelttiği suçlamalarının “Rusya'nın ekmeğine yağ sürdüğünü” savundu.

Uluslararası Af Örgütü, dün açıkladığı Rusya-Ukrayna savaşına dair raporunda, Ukrayna ordusunun konutları, okulları ve hastaneleri sıklıkla kullanması nedeniyle Rusya'nın buraları hedef aldığını, bunun da devletler hukukunun ihlali anlamına geldiğini belirtmişti.

Örgüt, "Ukrayna'nın ihlalleri haklı gösterme çabasının hiçbir biçimde olaylar karşısında seçme hakkına sahip olmayan sivillerin hedef alınmasını açıklamaya yetmeyeceğini" dile getirmişti.