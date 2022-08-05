Spor

Cesar Azpilicueta 2 yıl daha Chelsea’de

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, kaptanı Cesar Azpilicueta'nın sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı.
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avrupa Chelsea Cesar Azpilicueta yeni sözleşme

HABER MERKEZİ

Chelsea Kulübü, sözleşmesi sezon sonunda bitecek İspanyol futbolcu Cesar Azpilicueta ile iki yıllık yeni kontrat imzalandığını duyurdu.

Kariyerine Osasuna'da başlayan 32 yaşındaki sağ bek, Olimpik Marsilya'da oynadıktan sonra 2012'de Chelsea'ye imza atmıştı.

Son günlerde ismi Barcelona ile anılan Azpilicueta, başarılarla dolu Chelsea kariyerinde ikişer İngiltere Premier Lig, UEFA Avrupa Ligi, birer UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, İngiltere Federasyon Kupası ve İngiltere Lig Kupası zaferleri yaşadı.

Chelsea ile 476 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 17 gol kaydetti.

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