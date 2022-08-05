Politika

BM Irak Temsilcisi: Sadr’la iyi bir görüşme yaptık

BM Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr ile iyi bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.
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Jeanine Hennis-Plasschaert ve Mukteda es-Sadr
Jeanine Hennis-Plasschaert ve Mukteda es-Sadr
Irak Mukteda es-Sadr Jeanine Hennis-Plasschaert görüşme

ERBİL (K24)

Birleşmiş Milletler (BM) Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr ile bir araya geldi.

Görüşmeden sonra bir açıklama yapan Jeanine Hennis-Plasschaert, “Irak'ın siyasi durumu için bir çözüm mekanizması bulma konusunda Mukteda es-Sadr’la iyi bir görüşme gerçekleştirdik" dedi.

Irak basınında çıkan yer alan göre, BM Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert, Sadr’la görüşmek için bu sabah Necef ‘e gitti.

Taraflar, Irak'taki siyasi durum ve gelişmeleri görüşmek üzere bir araya geldi.

Öte yandan, bugün Irak'ın başkenti Bağdat'ın Yeşil Bölgesi meydanında, Sadr destekçileri Cuma namazı için bir araya geldi.

Sadr, önceki gün yaptığı açıklamada parlamentonun feshedilmesi ve erken seçime gidilmesi çağrısında bulunmuştu.

Şii dini ve siyasi lider Sadr, İran destekli Şii siyasi rakiplerine diyalog ve uzlaşı kapısını kapatarak, başkent Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'deki destekçilerinden talepleri yerine gelene kadar oturma eylemlerine devam etmelerini istemişti.

Irak’ta genel seçimler Ekim 2021’de yapılmasına rağmen taraflar henüz yeni hükümetin kurulması ve cumhurbaşkanı seçimi konusunda uzlaşama sağlayamadı.

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