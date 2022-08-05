Politika

Kremlin’den Türkiye’nin olası Rojava operasyonuyla ilgili açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin olası Rojava operasyonuna ilişkin, “Suriye’deki durumu istikrarsızlaştıracak ayrıca toprak ve siyasi bütünlüğüne tehdit oluşturacak eylemlere izin verilmemesi gerekiyor” dedi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Rusya Kremlin Dmitriy Peskov Vladimir Putin Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Rojava Operasyon Soçi

HABER MERKEZİ

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Soçi'de gerçekleştireceği görüşme öncesi açıklamalarda bulundu.

Görüşmede, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin ele alınıp alınmayacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Peskov, "Burada konuşulacak bir şey yok. Sözleşme çalışıyor ve bu sözleşme çok hem de çok önemli" dedi.

"Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde olası operasyon düzenlemesi Rusya'yı endişelendiriyor mu?" sorusunu cevaplayan Peskov, bu konunun görüşmede ele alınacağını söyledi.

Peskov, "Türkiye’nin güvenlikle ilgili meşru endişeleri var ve bunları dikkate alıyoruz. Ancak, Suriye’deki durumu istikrarsızlaştıracak ayrıca toprak ve siyasi bütünlüğüne tehdit oluşturacak eylemlere izin verilmemesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Dmitriy Peskov, Erdoğan ile Putin'in görüşmesinin ardından basın toplantısı planlanmadığını söyledi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv