Politika

Binlerce Sadr yanlısı Yeşil Bölge’de namaz kıldı

Siyasi krizin sürdüğü Irak'ta Sadr Hareketi destekçileri, bugün binlerce kişinin katılımıyla Yeşil Bölge’deki meydanda Cuma namazı kıldı.
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Irak Irak Sadr Hareketi Yeşil Bölge toplu namaz

ERBİL (K24)

Irak’ın başkenti Bağdat’taki Yeşil Bölge’de yer alan parlamento binasını işgal eden Sadr Hareketi destekçileri, bugün Yeşil Bölge'deki meydanda toplu namaz kıldı.

On binlerce Sadr Hareketi destekçisi, bugün Cuma namazı için Bağdat'taki dev meydanda toplandı. Sıcağa rağmen toplanan kalabalık, Sadr’ın resimlerini taşıdı.

Sadr’ın Temsilcisi burda yaptıı konuşmada, Irak'ın yolsuzluk esiri haline geldiğini, hükümetin servet ve hizmet kaybına taraf olduğunu söyledi.

Irak’ın yozlaşmış ülkeler listesinde olduğunu söyleyen Sadr'ın temsilcisi ayrıca, yolsuzluğun, yasadışı silahlı grupların ve silahların yayılması nedeniyle, çoğu insanın yoksullaştığını ifade etti.

Mukteda es-Sadr bugün Birleşmiş Milletler (BM) Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert ile Necef’te bir araya geldi.

Görüşmeden sonra bir açıklama yapan Jeanine Hennis-Plasschaert, “Irak'ın siyasi durumu için bir çözüm mekanizması bulma konusunda Mukteda es-Sadr’la iyi bir görüşme gerçekleştirdik" dedi.

Sadr Grubu destekçisi yüzlerce kişi, 27 Temmuz’da Yeşil Bölge'ye girerek parlamento binasını basmıştı. Irak Parlamentosu Sadr destekçileri tarafından işgal altında tutulurken, Mukteda es-Sadr da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada parlamentonun feshedilmesi ve erken seçime gidilmesi çağrısında bulunmuştu.

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