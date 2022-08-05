Koordinasyon Çerçevesi liderleri Sadr’la bir araya geliyor

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Irak’ta Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amiri ve Haşdi Şabi Kurulu Başkanı Falih Feyyad’ın akşam saatlerinde Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr ile bir araya geleceği bildirildi.

Irak medyasında yer alan haberde, Koordinasyon Çerçevesi liderlerinden Amiri ve Feyyad'ın Necef’te Sadr ile bir araya geleceği belirtildi.

Amiri ve Feyyad’ın Bağdat’tan uçakla Necef’e doğru hareket ettiği kaydedilirken, görüşmede siyasi krizin aşılması için yeni önerilerin gündeme gelmesi bekleniyor.

Ayrıca Sadr bugün Birleşmiş Milletler Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert ile görüştü.

Görüşmeden sonra bir açıklama yapan Plasschaert, “Irak'ın siyasi durumu için bir çözüm mekanizması bulma konusunda Mukteda es-Sadr’la iyi bir görüşme gerçekleştirdik" dedi.

Öte yandan bugün, On binlerce Sadr Hareketi destekçisi, Cuma namazı için Bağdat'taki dev meydanda toplandı. Sıcağa rağmen toplanan kalabalık, Sadr’ın resimlerini taşıdı.

HALBUSİ’DEN SADR’IN ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASINA DESTEK

Bunun yanı sıra Irak Parlamentosu Başkanı Muhammed Halbusi, Sadr’ın açıklamasına destek verdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Halbusi, Sadr’ın erken seçim çağrısına destek verdiğini açıkladı.

Halbusi, Temsilciler Meclisinin halkın temsilcisi olduğunu ve harekete geçen kitlelerin, Meclisin varlığının bir parçası olduğunu söyledi.

Sadr'ın erken seçim çağrısının hiçbir şekilde ihmal edilmemesi gerektiğini ifade eden Sünni siyasetçi Halbusi, "Ülkenin yüksek ulusal çıkarları doğrultusunda anayasaya uygun ve ortak anlayışla demokratik sürecin yeniden başlatılması için mutabık kalınan bir süre içinde genel ve yerel seçimlere gidilmesini desteklediklerini" kaydetti.

Şii dini ve siyasi lider Sadr, 3 Ağustos'ta yaptığı açıklamada parlamentonun feshedilmesi ve erken seçime gidilmesi çağrısında bulunmuştu.