Fransa Başbakanı: Tarihimizin en şiddetli kuraklığıyla karşı karşıyayız

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Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, ülkesinin şimdiye dek kayıtlara geçen en şiddetli kuraklığıyla karşı karşıya olduğunu belirterek hükümet bünyesinde bir kriz grubu kurulduğunu duyurdu.

Bugün yaptığı yazılı açıklamada Borne, bu yaz üçüncü kez sıcak hava dalgasıyla mücadele eden Fransa'nın 'tarihi bir durumdan' geçtiğini kaydetti.

Borne, "Şu anda deneyimlemekte olduğumuz olağanüstü kuraklık, birçok şehri sudan mahrum bırakıyor ve çiftçilerimiz, ekosistemlerimiz, biyolojik çeşitliliğimiz için trajik bir durum haline geliyor" dedi.

Hava tahminlerine göre buharlaşmayı ve su ihtiyacını artıran sıcaklıkların önümüzdeki 15 gün daha devam etmesi bekleniyor. Başbakan'ın açıklamasında ise bu beklentilerin durumu daha da endişe verici hale getirdiği vurgulandı.

Hükümetin oluşturacağı kriz grubu kuraklıktan en çok etkilenen bölgelerdeki durumu gözlemlerken, bazı bölgelere içme suyu temin etme gibi adımların koordinasyonunu sağlayacak.

Kriz grubu aynı zamanda kuraklığın Fransa'daki enerji üretimi, ulaşım altyapısı ve tarım üzerindeki etkilerini izleyecek.

ABD merkezli Associated Press haber ajansına göre Fransa'daki kuraklık, ülkenin önde gelen enerji şirketi EDF'yi reaktörleri soğutmak için nehir suyunu kullanan nükleer santrallerdeki enerji üretimini azatmak zorunda bırakabilir.

Fransa'da şu anda az yağış nedeniyle su kullanıma kısıtlamalara gidilen 62 bölge bulunuyor.

Ekolojik Geçiş Bakanı Christophe Béchu, ülkenin güneydoğusuna yaptığı bir ziyarette bölgedeki 100 belediyenin çeşmelere içme suyu sağlayamadığı için tankerlerle su taşıdığını kaydetti.

Bakan Béchu, "Durum ne kadar kötüleşirse, biz de içme suyunu diğer alanlara nispeten o kadar daha fazla öncelikli hale getirmek zorundayız" ifadelerini kullandı.