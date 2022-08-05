Elon Musk'tan Twitter'a dolandırıcılık suçlaması

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Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'la Twitter arasındaki kavga büyüyor.

ABD'li girişimci, Twitter'a dava açtı ve dolandırıcılıkla suçladı.

Musk’ın 165 sayfalık karşı dava metninde Twitter'ın sahte kullanıcılarla ilgili yanıltıcı bilgi verdiği suçlaması yinelendi.

Musk'ın avukatları, Twitter'daki yanlış beyanların şirketin değerini olduğundan fazla gösterdiğini belirterek, Musk'ın sosyal medya devini satın almak için daha yüksek bir fiyatı onaylamasına yol açtığını savundu.

Twitter yönetimi kullanıcıların yüzde 5’inden daha azının sahte olduğunu iddia ediyor.

Elon Musk ise sahte hesap sayısının yüzde 20’den fazla olduğunu ve şirketin bunu gizlediğini öne sürüyor.

Dijital reklam gösterilebilen günlük aktif kullanıcı sayısının Twitter'ın iddia ettiğinden 65 milyon daha az olduğu da savunuyor.

44 MİLYAR DOLARLIK TEKLİF

Elon Musk, sosyal medya devi Twitter'ı satın almak için 44 milyar dolar teklif vermişti.

Twitter yönetimi başta reddettiği teklifi daha sonra kabul etti. Ancak tekliften bir buçuk ay sonra Musk, şirketin sahte hesap sayısını olduğundan çok daha az gösterdiği gerekçesiyle teklifi çektiğini açıkladı.

Twitter yönetimi bunun üzerine şirketin hisse değerini düşürdüğü gerekçesiyke satın alma işlemini gerçekleştirmesi için Musk’a dava açmıştı.