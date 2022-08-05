Politika

Sadr Hareketi: Taleplerin gerçekleştirilmesi için birkaç günden az süre kaldı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sadr Hareketi’nin Güvenlik ve Askeri Danışmanı Ebu Dua el-İsevi, göstericilere teşekkür etti.
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Irak Sadr Hareketi Ebu Dua el-İsevi Mukteda es-Sadr protestolar

HABER MERKEZİ

Sadr Hareketi’nin Güvenlik ve Askeri Danışmanı Ebu Dua el-İsevi, göstericilere hitaben yaptığı açıklamada, “Taleplerinizin yerine getirilmesi için birkaç günden az süre kaldı” dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sadr Hareketi’nin Güvenlik ve Askeri Danışmanı Ebu Dua el-İsevi, göstericilere teşekkür etti.

İsevi, yazın sıcak havasına rağmen göstericilerin başarılı olup, iradesini dayattığını ve reform isteyen liderleri Mukteda es-Sadr’a bağlılığını gösterdiğini bildirdi.

Göstericilerin Irak tarihinin yapraklarına canlı ve güzel bir örnek olarak girdiğini kaydeden İsevi, göstericilerin taleplerinin gerçekleştirilmesi için birkaç günden az bir sürenin kaldığını belirtti.

Sadr Hareketi yanlıları günlerdir Yeşil Bölge’deki eylemlerini sürdürürken, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yaptığı açıklamada, Irak Parlamentosu’nun feshedilip erken seçimlere gidilmesini istedi.

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