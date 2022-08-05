Politika

Peşmerge Bakanlığı heyetinden ABD’de üst düzey temaslar

Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail başkanlığındaki heyet, ABD Dışişleri ve Savunma bakanlıklarının yanı sıra ABD Kongresi ve Beyaz Saray heyetleriyle bir araya geldi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
ABD Peşmerge Bakanlığı Şoreş İsmail ABD

WASHINGTON (K24)

Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail başkanlığındaki heyet, ABD Dışişleri ve Savunma bakanlıklarının yanı sıra ABD Kongresi ve Beyaz Saray heyetleriyle bir araya geldi.

Peşmerge Bakanlığı heyetinin, Peşmerge ile ABD Savunma Bakanlığı arasındaki ilişkileri güçlendirmek üzere Washington’da bulunduğu bildirildi.

Peşmerge Bakanlığı heyetinin, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilileriyle yaptığı görüşmede, Pentagon yetkililerinin, DAİŞ’in hareketliliğinin devam ettiğini ve Peşmerge’ye desteklerinin devam edeceğini vurguladığını belirtti.

Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail, ABD ve Avrupalı yetkililerin Peşmerge Bakanlığı’ndaki reformların devam etmesini ve birleşik ve nizami bir Kürdistan gücünün oluşturulmasını istediklerini bildirdi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv