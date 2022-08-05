Peşmerge Bakanlığı heyetinden ABD’de üst düzey temaslar

WASHINGTON (K24)

Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail başkanlığındaki heyet, ABD Dışişleri ve Savunma bakanlıklarının yanı sıra ABD Kongresi ve Beyaz Saray heyetleriyle bir araya geldi.

Peşmerge Bakanlığı heyetinin, Peşmerge ile ABD Savunma Bakanlığı arasındaki ilişkileri güçlendirmek üzere Washington’da bulunduğu bildirildi.

Peşmerge Bakanlığı heyetinin, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilileriyle yaptığı görüşmede, Pentagon yetkililerinin, DAİŞ’in hareketliliğinin devam ettiğini ve Peşmerge’ye desteklerinin devam edeceğini vurguladığını belirtti.

Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail, ABD ve Avrupalı yetkililerin Peşmerge Bakanlığı’ndaki reformların devam etmesini ve birleşik ve nizami bir Kürdistan gücünün oluşturulmasını istediklerini bildirdi.