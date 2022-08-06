Politika

Guterres: İnsanlık, dolu bir silahla oynuyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünya genelinde nükleer felakete yol açabilecek krizlerin arttığına dikkati çekerek, "İnsanlık dolu bir silah ile oynuyor" dedi.
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dünya BM Antonio Guterres Hiroşima Saldırı Silah

HABER MERKEZİ

BM Genel Sekreteri Guterres, ABD'nin 6 Ağustos 1945'te atom bombası attığı Japonya'nın Hiroşima kentini ziyaret etti.

Bombalamada hayatını kaybedenler için düzenlenen anma törenine katıldı.

Genel Sekreter törende yaptığı konuşmada "Bu kentte on binlerce kişi göz açıp kapayıncaya kadar hayatını kaybetti" dedi.

"YAŞANANLARDAN DERS ALINMALI"

Saldırının ardından hayatta kalanların da radyoaktivitenin yol açtığı kanser gibi sağlık sorunları ile boğuştuğuna dikkat çeken Guterres, yaşananlardan ders alınması gerektiğini vurguladı.

Guterres, "Ukrayna, Ortadoğu ve Kore Yarımadası'ndaki krizler nükleer tehditleri beraberinde taşıyor. İnsanlık dolu bir silah ile oynuyor" dedi.

 

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