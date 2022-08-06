ABD Dışişleri Bakanı’ndan Ermenistan ve Azerbaycan’a çağrı

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’le ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ned Price, söz konusu açıklamasında, “Bakan Blinken, Başbakan Paşinyan'a ABD'nin Dağlık Karabağ ve çevresindeki durumu yakından izlediğine dair güvence verdi” ifadesi dedi.

Blinken’in Karabağ ihtilafıyla ilgili veya bundan kaynaklanan sorunları çözmek için Ermenistan ve Azerbaycan arasında doğrudan diyalog çağrısında bulunduğu kaydedildi.

ABD'DEN DAĞLIK KARABAĞ İÇİN ‘ACİL’ ÇAĞRI

Ned Price , Dağlık Karabağ'da Azeri ve Ermeni güçler arasında çıkan çatışmalarla ilgili önceki gün yaptığı açıklamada, ABD'nin bu durumdan "son derece endişeli" olduğunu belirtmişti.

ABD'li sözcü, "tansiyonun düşürülmesi ve gerilimin daha fazla yükseltilmemesi için gerekli adımların bir an önce atılması" çağrısında bulunmuştu. Price ayrıca, Dağlık Karabağ sorunundan kalan tüm konulara "müzakere edilmiş, kapsamlı ve sürdürülebilir" bir çözüm bulunulması gerektiğini dile getirmişti.

TARAFLAR BİRBİRİNİ SUÇLUYOR

Ermenistan'ı ateşkesi ihlal etmekle suçlayan Azerbaycan Savunma Bakanlığı 2 gün önce, geçici olarak Rus unsurların kontrolünde olan bölgedeki Ermeni güçlerin gerçekleştirdiği "sabotaj eylemi" sonucu bir Azeri askerinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Bakanlık, Rus barış güçlerinin kontrolündeki bölgede yer alan bir tepenin Ermeni güçlerince ele geçirilmesine yönelik bir girişimin de engellendiğini belirtmişti.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı ise barış güçlerinin kontrolündeki bölgeye saldırı düzenlemekle suçladığı Azerbaycan'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürmüştü. Erivan, uluslararası toplumdan, "Azerbaycan'ın saldırgan davranış ve eylemlerinin durdurulmasını sağlayacak önlemleri almasını" istemişti.

Ermeni güçler, çatışmalarda iki kayıp verdiğini duyurmuştu.

AB'DEN DE ÇAĞRI

Rusya, barış güçlerinin kontrolündeki bölgede durumun giderek daha gergin bir hâl aldığını ve Azeri güçlerinin ateşkesi en az bir kez ihlal ettiğini bildirmişti.

Bölgede yükselen gerilimle ilgili açıklama yapan Avrupa Birliği (AB) de çatışmaların bir an önce sonlandırılması ve tarafların ateşkese uyması için çağrıda bulunmuştu.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında 2020 yılında Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle yaşanan savaşta 6 bin 500'ten fazla insan hayatını kaybetti. Moskova'nın arabuluculuğunda varılan ateşkes anlaşması sonucunda Azerbaycan, Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ın kontrolündeki toprakların önemli bir bölümünü geri alırken Rusya da bölgeye barış gücü konuşlandırmıştı. Ancak ateşkes anlaşmasına rağmen gerginliğin sürdüğü bölge, zaman zaman Azerbaycan ordusu ve Ermeni güçler arasındaki çatışmalara sahne oluyor.