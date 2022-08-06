FBI Başkanı’ndan El Kaide ve DAİŞ uyarısı

HABER MERKEZİ

ABD Senatosu’nun Adalet Komisyonu’nda ifade veren Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Başkanı Christopher Wray, El Kaide ya da DAİŞ’in fırsat bulduğunda ABD’yi hedef alıp almayacağı sorusuna “Evet” yanıtını verdi.

Wray, lider kadrosu darbe alan El Kaide’nin Doğu ve Batı Afrika gibi bölgelerde küçük çaplı saldırıları destekleme ve uluslararası kollarını geliştirmeye odaklanmasının daha muhtemel olduğunu söyledi.

FBI Başkanı Wray, öldürülen El Kaide lideri Eymen El Zevahiri’nin Hakkani Şebekesi’nin üst düzey üyesine ait bir evde saklandığına şaşırmadığını; ancak bundan hayal kırıklığına uğradığını belirtti.

Wray, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham’in Zevahiri’nin Hakkani’ye ait güvenli evde saklanmasının Taliban ve El Kaide arasında hala yakın ilişkinin bulunduğunu gösterip göstermediği sorusuna, “İyi bir şey değil” yanıtını verdi.

“İSTİHBARAT BOŞLUĞU”

FBI Başkanı Wray, ABD’nin Afganistan’dan çekilmesinin ardından istihbarat toplanması ya da kaybolması konusunda endişeli olduğunu kaydederek, “gittikçe artan istihbarat boşlukları olacak” ifadelerini kullandı.

Afganistan’ın DAİŞ’in kolundan kaynaklı tehdide dikkat çeken FBI Başkanı, “El Kaide’nin yeniden yapılanması ve DAİŞ-Horasan’ın kötüleşen güvenlik ortamından faydalanabileceğinden kaygılıyım. Teröristlerin orada gördüklerinden esinlenebilecekleri konusunda endişeliyim” dedi.

“EN BÜYÜK TEHDİT YALNIZ AKTÖRLER VE KÜÇÜK HÜCRELER”

ABD’nin karşı karşıya olduğu ulusal güvenlik tehditlerine ilişkin bir değerlendirme sunan FBI Başkanı Wray, “olası tehlikelerin hiç olmadığı kadar büyük ve çeşitli” olduğunu söyledi.

Wray, en büyük tehdidin online ortamda radikalleşen ve yumuşak hedeflere saldıran yalnız aktörler ve küçük terör hücrelerinden kaynaklandığını vurguladı.

“AFGAN MÜLTECİLERİN BAZILARI SORUŞTURULUYOR”

FBI Başkanı ayrıca geçtiğimiz yıl güvenlik endişelerine rağmen ABD’ye hava yoluyla getirilen bazı Afgan mültecilerin soruşturulduğunu da doğruladı.