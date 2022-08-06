Juventus - Atletico Madrid maçı güvenlik gerekçesiyle iptal edildi

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İspanyol kulübü Atletico Madrid, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Maçın organizatörü Comtec Grup, Juventus ve Atletico Madrid, mevcut güvenlik durumu nedeniyle iki ekip arasında 7 Ağustos Pazar günü Tel Aviv'deki Bloomfield Stadı'nda oynanacak hazırlık maçının iptal edildiğini duyurur" ifadesi kullanıldı.

İtalyan ve İspanyol spor siteleri de sabah saatlerinde İsrail-Filistin tarafları arasında yaşananlar nedeniyle bazı güvenlik endişelerinin ortaya çıktığını, bu nedenle de iki takımın, Tel Aviv'de yapacağı hazırlık maçının riske girdiğini yazmıştı.

İSRAİL-FİLİSTİN GERİLİMİ TIRMANIYOR

İsrail, Cuma günü Gazze'ye düzenlediği operasyonda, Filistin İslami Cihat Hareketi'nin önde gelen komutanlarından Teysir el-Cebari'yi öldürdü.

Filistin Sağlık Bakanlığı’nın aktardığı verilere göre, söz konusu saldırıda, dokuz Filistinli daha yaşamını yitirirken, 79 kişi ise yaralandı. Öldürülenler arasında İslami Cihat Hareketi'nin en az dört mensubunun yanı sıra bir de çocuk olduğu belirtiliyor.

Bunun üzerine Filistinli silahlı gruplar, Gazze Şeridi'nden İsrail tarafına doğru en az 160 roket ateşledi. İsrail ordusunun açıklamasına göre, söz konusu roketlerin çoğunluğu hedefine ulaşmadan engellendi. Filistin saldırıları sonucunda, sığınaklara koşmakta olan bir grup İsraillinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail hava kuvvetleri, bu sabah Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarını sürdürdü. Filistin ise, İsrail'e yönelik füze saldırılarına devam etti. İsrail'in saldırılarında İslami Cihat'ın iki mensubunun öldürüldüğü bildirildi. Söz konusu kişilerin, İsrail'e havan saldırısı düzenlediği kaydedildi.