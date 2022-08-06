Odessa'dan yol çıkan ‘Navi-Star’ gemisi İstanbul'un kuzeyinde demirledi

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Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 33 bin ton mısır taşıyan Panama bayraklı "Navi-Star" isimli geminin İstanbul'un kuzeyinde belirlenen mevkiye ulaşarak demirlediği belirtildi.

Açıklamada, geminin ilerleyen saatlerde Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetime tabi tutulacağı bildirildi.

UKRAYNA: TAHIL ANLAŞMASI GENİŞLETİLSİN

Öte yandan Ukrayna, Birleşmiş Milletler (BM) ile Türkiye'nin arabuluculuğunda imzalanan ve Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden sevkiyatını mümkün kılan anlaşmanın başka ürünleri de kapsayacak şekilde genişletilmesini talep etmişti.

Ukrayna Ekonomi Bakan Yardımcısı Taras Kaçka, Financial Times gazetesine verdiği mülakatta, tahıl koridoru anlaşmasının Karadeniz üzerinden sevkiyatı ve lojistiği düzenlediğini hatırlatarak, "Ha tahıl ha demir cevheri, ne fark eder?" demişti.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya saldırısının başlaması sonrası Ukrayna limanlarında bulunan milyonlarca ton tahılın sevkiyatı engellenmişti.

Ukrayna'da bloke durumdaki tahılın çıkarılması için yapılan görüşmeler sonucu, 22 Temmuz'da İstanbul'da tahıl sevkiyatı için anlaşmalar imzalanmıştı.

İmza törenine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de katılmıştı.

Tahıl koridoru anlaşmasının imzalanmasından saatler sonra Rusya'nın Odessa'yı vurması, sürecin başlamasını geciktirmişti.

Rusya, saldırının sevkiyatı etkileyecek altyapıyı hedef almadığını açıklamıştı.

Varılan anlaşma kapsamında Birleşmiş Milletler, Türkiye, Rusya ve Ukrayna'dan yetkililerin görev alacağı Müşterek Koordinasyon Merkezi, 27 Temmuz'da İstanbul'da açılmıştı.

Bu arada Ukrayna ve Rusya’nın tahıl ve diğer gıda ürünlerini dünya pazarlarına ihraç etmesi için geliştirilen planı yürütecek ve gözlemleyecek olan Müşterek Koordinasyon Merkezi (MKM) İstanbul Maslak’ta bulunan Milli Savunma Üniversitesi yerleşkesinde faaliyete geçti.

Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM’den 5’er kişilik heyetlerin görev yapacağı merkezin komutası bir Türk amiralde olacak. Merkez, limanlardan çıkan ve limanlara dönen gemilerin kargosunu denetleyecek, Karadeniz’de belirlenen koridordan güvenli geçişini izleyecek.

Taraflar arasında anlaşmazlıklar ve şikayetler, MKM’de ele alınacak ve çözümlenecek.