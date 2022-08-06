Politika

Tahran: İran Devrim Muhafızları Komutanı ile İslami Cihad Hareketi lideri görüştü

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Filistin İslami Cihad Hareketi'nin Genel Sekreteri Ziyad en-Nahhale ile bir araya geldi.
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İran Hüseyin Selami Ziyad en-Nahhale İslami Cihad Hareketi İran İsrail Filistin

HABER MERKEZİ

İran devlet televizyonunun haberine göre, Tümgeneral Selami, başkent Tahran'da İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Nahhale ile görüştü.

Görüşmede, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının ardından Filistin'deki direniş gruplarının ortak hareket etmesinden memnun olduklarını söyleyen Selami, "Kudüs'ü özgürleştirmek için çalışıyorlar ve Filistin ulusunun haklarını savunuyorlar. Biz de sonuna kadar yanınızdayız. Filistin ve Filistinliler yalnız olmadıklarını bilsin. Siyonistler, işledikleri son suçlar için başka bir ağır bedel ödeyecektir" ifadesini kullandı.

İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Nahhale de "Direnişe devam edeceğiz ve diğer Filistinli direniş gruplarının iş birliği sayesinde çok iyi durumdayız. Siyonist rejimin herhangi bir saldırganlığına tam zamanında karşılık verebilecek güçteyiz" değerlendirmesinde bulundu.

İSRAİL-FİLİSTİN GERİLİMİ TIRMANIYOR

İsrail, Cuma günü Gazze'ye düzenlediği operasyonda, Filistin İslami Cihat Hareketi'nin önde gelen komutanlarından Teysir el-Cebari'yi öldürdü.

Filistin Sağlık Bakanlığı’nın aktardığı verilere göre, söz konusu saldırıda, dokuz Filistinli daha yaşamını yitirirken, 79 kişi ise yaralandı. Öldürülenler arasında İslami Cihat Hareketi'nin en az dört mensubunun yanı sıra bir de çocuk olduğu belirtiliyor.

Bunun üzerine Filistinli silahlı gruplar, Gazze Şeridi'nden İsrail tarafına doğru en az 160 roket ateşledi. İsrail ordusunun açıklamasına göre, söz konusu roketlerin çoğunluğu hedefine ulaşmadan engellendi. Filistin saldırıları sonucunda, sığınaklara koşmakta olan bir grup İsraillinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail hava kuvvetleri, bu sabah Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarını sürdürdü. Filistin ise, İsrail'e yönelik füze saldırılarına devam etti. İsrail'in saldırılarında İslami Cihat'ın iki mensubunun öldürüldüğü bildirildi. Söz konusu kişilerin, İsrail'e havan saldırısı düzenlediği kaydedildi.  

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