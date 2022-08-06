Kamışlo’da SİHA saldırısı: 4 ölü, 2 yaralı
HABER MERKEZİ
Rojava’nın Kamışlo kentinde Türkiye’ye ait olduğu belirtilen silahlı insansız hava aracı (SİHA) bir otomobili hedef aldı.
K24’ün bölgeden edindiği bilgiye göre, Kamışlo'nun Sinaa Mahallesi’nde gerçekleşen saldırıda 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişinin de yaralandığı öğrenildi.
Yaralıların Kamışlo'daki Rihme Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.
Rojava ve Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) kontrolünde bulunan bölgelere yönelik askeri operasyon açıklamalarının olduğu son dönemlerde, Türkiye, DSG ve PKK’nin üst düzey mensuplarına SİHA saldıları gerçekleştiriyor.