Kamışlo’da SİHA saldırısı: 4 ölü, 2 yaralı

Rojava'nın Kamışlo kentinde Türkiye’ye ait olduğu belirtilen SİHA’nın bir otomobili hedef alması sonucu 2'si çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.