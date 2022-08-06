Politika

Macron, Paşinyan ve Aliyev ile görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu hafta Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda ikili görüşmeler yaptı.
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HABER MERKEZİ

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un, bu hafta Aliyev ve Paşinyan ile telefonda ikili görüşmeler yaptığı aktarıldı.

Açıklamada, Macron'un, son günlerde özellikle Laçin koridorunda meydana gelen "ciddi olaylardan" endişe duyduğunu dile getirdiği kaydedildi.

Macron'un gerilimi önlemek ve taraflar arasında müzakerelerin devamının sağlanması için her şeyin yapılması çağrısında bulunduğuna yer verilen açıklamada, "(Macron), 9 Kasım 2020'da ateşkes müzakereleri kapsamında alınan taahhütlere saygı duyulmasının öneminin altını çizdi" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Macron'un Güney Kafkasya'daki durumun gidişatını yakından takip ettiği belirtildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada Aliyev, Ermenistan tarafından bir askeri provokasyon daha yapıldığını, Rus unsurların geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında yapılan provokasyon sonucu bir Azerbaycan askerinin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

Azerbaycan ordusunun provokasyonu engellediğini ifade eden Aliyev, gerilimin tüm sorumluluğunun Ermenistan'a ait olduğunu kaydetmişti.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri, 10 Kasım 2020'da tarihi üçlü bildiriye imza atmıştı.

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