Petrol tesisine yıldırım düştü: 1 ölü, 120 yaralı

HABER MERKEZİ

Küba'nın Matanzas kentinde bir yakıt depolama tesisine yıldırım düşmesi sonucu büyük bir yangın çıktı.

Tesisteki bir tanka düşen yıldırımın başlattığı alevler diğer tanklara da sıçradı ve 4 patlama yaşandı.

Küba devlet televizyonu, 1 kişinin öldüğünü, en az 120 kişinin yaralandığını ve 17 itfaiyeciden haber alınamadığının bilgisini paylaştı.

Limanda yer alan 8 tanktan 4'ünde patlama yaşandığı ve halen yangının devam ettiği bilgisi paylaşıldı. 800 sivil bölgeden tahliye edildi.

Sağlık Bakanı Jose Angel Portal Miranda, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, yaralılardan 6 kişinin durumunun çok ağır ve 12 kişinin ise ağır olduğunu açıkladı. 7 hasta ise başkent Havana'daki hastanelere sevk edildi.

DOST ÜLKELERDEN YARDIM İSTENDİ

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel tarafından yapılan açıklamada, "Endüstri bölgesinde çıkan yangını yakından takip ediyoruz. Cesur kent yetkililerine, itfaiyeye ve Küba Devlet Petrol Şirketi (CUPET) görevlilerine güveniyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Küba, dost ülkelerden yangını söndürmek için yardım istedi.

YANGIN KONTROLDEN ÇIKTI

Yangın tamamen kontrolden çıktı. Duman Havana'ya ulaştığında yakındaki diğer yakıt depolama tanklarını tehdit etti.

Küba günlük elektrik kesintileri ve yakıt sıkıntısı çekiyor. Yakıt ve depolama kapasitesi kaybının durumu ağırlaştırması muhtemel.

Teksas Üniversitesi'nden Jorge Pinon, bölgede her biri 300.000 varil kapasiteli sekiz büyük tank olduğunu söyledi.

Pinon, "Bölge, yalnızca yakındakine değil, çeşitli termo-elektrik santrallerine yakıt için bir aktarma noktasıdır, bu nedenle bu, elektrik şebekesi için çok kötü bir haber olabilir" uyarısında bulundu.