Türkiye’de haftalık Covid-19 bilançosu: 337 can kaybı, 406 bin 322 yeni vaka

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı Covid- 19 verilerini açıkladı.

Bakanlığın son yayımladığı "Türkiye Haftalık Covid-19 Tablosu" 25 Temmuz-1 Ağustos 2022 tarihleri arasını kapsıyor.

Bu hafta içerisinde 406 bin 322 vaka ortaya çıkarken 337 kişi yaşamını yitirdi. Toplam vaka sayısı 16 milyon 295 bin 817'ye, toplam can kaybı ise 99 bin 678'ye yükseldi.

18-24 Temmuz haftasında vaka sayısı 365 bin 424, can kaybı 157 olarak açıklanmıştı.

Bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarı ise 151 milyon 114 bin 930 doza ulaştı.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Urfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.