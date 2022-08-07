McGurk: Peşmerge Güçleri'nin birleşmesi için ABD’nin yardımı sürecek

ERBİL (K24)

ABD’de temaslarda bulunan Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Ortadoğu Koordinatörü Brett McGurk ile 6 Ağustos'ta Washington'da bir araya geldi.

Peşmerge Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmede bölgedeki mevcut durum ve Peşmerge Güçleri’nin reform sürecinin konuşulduğu belirtildi.

Açıklamada, Brett McGurk’ün Peşmerge Güçleri’nin Peşmerge Bakanlığı bünyesin birleşmesi sürecinin daha iyi ve hızlı gerçekleşmesi için ABD ve Ulsulararası Koalisyon güçlerinin yardımının süreceğini dile getirdiği belirtildi.

Görüşmede ayrıca, her iki tarafın da ABD ile Kürdistan Bölgesi arasındaki işbirliğine ve terör örgütü DAİŞ’le mücadele kararlılık vurgusu yaptığı kaydedildi.

McGurk ile yapılan görüşmede, Peşmerge Genelkurmay Başkanı Korgeneral İsa Uzeyr ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti Washington Temsilcisi Bayan Sami Abdurrahman da hazır bulundu.