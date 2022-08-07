Politika

Neçirvan Barzani’den Semele katliamı mesajı

Neçirvan Barzani, Semele katliamının 89’uncu yıldönümü vesilesiyle yayımladığı mesajında, “Semele katliamının kurbanı Süryani kardeşlerimizi saygıyla anıyoruz” dedi.
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kürdistan Neçirvan Barzani Semele katliamı Süryani-Asuri Şehitleri Günü

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Twitter hesabından Semele katliamının 89’uncu yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Neçirvan Barzani mesajında, “Bugün 7 Ağustos Süryani-Asuri Şehitleri Günü'nde, 89 yıl önce Semele'de Iraklı yetkililer tarafından Süryani kardeşlerimize yönelik gerçekleştirilen soykırımın kurbanlarını anıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Neçirvan Barzani, mesajında hoşgörü ve birlikte yaşam kültürünün önemini vurguladı.

SEMELE KATLİAMI

Semele Katliamı olarak tarihte yerini alan 7 Ağustos olayı, dönemin Irak hükümeti Bakanlar Kurulu 20 Haziran 1933’de Asurileri hain ilan ederek, toplu halde yaşamasını engelleyip bütün ülkeye dağıtılmasını kararlaştırmıştı.

4 Ağustos 1933 günü başlayan saldırılar, 5 Ağustos akşamına dek durmaksızın devam etti.

Duhok/Semele’de toplanan Süryanilerin 7 Ağustos 1933 günü yaklaşık 5000-6000’e yakını katledilip, 95 köy yerle bir edildi.

Semele katliamında özellikle din adamları kasten katledildi ya da idam edilerek öldürüldü. Öldürülenlerin bütün servetleri, Irak hükümetinin emriyle yağmacılara verildi.

Kürdistan Parlamentosu 7 Ağustos’u Asuri ve tüm Hristiyanlar için Şehitler Günü olarak tanıdı.

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