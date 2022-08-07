Yaşam

Antep'te akraba kavgası: 1 ölü, 9 yaralı

Antep'te akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2'si ağır 9 kişi yaralandı.
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kürdistan Antep kavga ölüm

HABER MERKEZİ

Şehitkamil ilçesi Kozluyazı Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan akraba iki ailenin fertleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Taş sopa ve silahların kullanıldığı kavgada her iki aileden yaralanan 10 kişi olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Ali Köroğlu (19) yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan M.K. ile O.Ç'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. (Kaynak: AA)

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